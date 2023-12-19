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11 казахстанцев попали в заявку Открытого чемпионата Австралии 2024 года

11 казахстанцев попали в заявку Открытого чемпионата Австралии 2024 года Фото: ktf
Опубликован заявочный лист Открытого чемпионата Австралии по теннису, который пройдет в Мельбурне с 14 по 28 января, сообщает Zakon.kz.

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В основной сетке одиночного разряда турнира сыграют: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик.

В парном разряде честь Казахстана будут защищать Анна Данилина и Александр Недовесов.

В квалификации Открытого чемпионата Австралии сыграют: Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.

На Juniors Australian Open (20-27 января) впервые в основной сетке будут играть Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова. В квалификацию попали Даниал Рахматуллаев и Виталий Зацепин.

Ранее официальный сайт Открытого чемпионата Австралии (Ausopen.com) выпустил аналитический материал о предстоящем выступлении первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире "Большого шлема" Australian Open-2024. 


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