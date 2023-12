В какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

На предстоящем Australian Open Рыбакина выступит в комплекте от Yonex из желтой майки, синей юбки и бирюзово-голубых кроссовках. Фотосессия четвертой ракетки мира в новой экипировке была опубликована в Сети.

Elena Rybakina in the Yonex Kit for the Australian Open 2024 pic.twitter.com/9PPJUKYGve