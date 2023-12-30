Лучших теннисистов Казахстана объявили по итогам года

Казахстанская федерация тенниса опубликовала списки лучших казахстанских теннисистов по итогам прошедшего 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Среди женщин первой ракеткой страны стала Елена Рыбакина. Она занимает четвертое место в мировом рейтинге по версии WTA. За ней в списке расположилась Юлия Путинцева, на третьем месте – Жибек Куламбаева.

Лучшей "парной" теннисисткой стала Анна Данилина, которая сейчас находится на 56-м месте рейтинга мира, затем идет Елена Рыбакина и завершает тройку лучших Жибек Куламбаева.

Лучшим теннисистом страны остается Александр Бублик, который занимает на конец года 32-е место мирового рейтинга по версии АТР. На втором месте оказался Бейбит Жукаев, который занимает 188-е место мирового рейтинга, и Денис Евсеев на третьей строчке.

В парном разряде лучшим продолжает быть Александр Недовесов, он занял 45-е место мирового рейтинга. Далее расположился Андрей Голубев и Александр Бублик.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч второго круга в одиночном разряде на турнире серии ITF W40 и не смогла выйти в четвертьфинал.