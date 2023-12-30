Анна Данилина неудачно начала новый сезон

В Окленде (Новая Зеландия) с квалификационных матчей стартовал турнир категории WTA-250. Анна Данилина провела стартовый матч в отборочном турнире одиночного разряда. Для сильнейшей "парницы" Казахстана – это первые соревнования в новом сезоне 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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28-летняя казахстанская теннисистка в первом раунде квалификации проиграла румынке Елене-Габриэле Рузе со счетом 3:6, 3:6. Ранее соперницы не встречались между собой.

Стоит отметить, что обе теннисистки показывают лучшие результаты в парном разряде, чему подтверждение мировой рейтинг – Анна Данилина занимает 56 место, а Рузе расположилась на 37 строчке.

Теперь теннисистку из Румынии ждет финал квалификации против немки Юле Нимайер (165 WTA).

В основной сетке турнира в Окленде выступит другая казахстанка Юлия Путинцева (66 WTA). В стартовом раунде второй ракетке Казахстана будет противостоять грозная соперница – шестая сеянная Ван Синьюй (36 WTA) из Китая.

Ранее в Австралии стартовал первый турнир в новом теннисном сезоне 2024 года.