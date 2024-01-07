Рыбакина скоро встретится на корте со своей давней соперницей Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) готовится сразиться в финале турнира в Брисбене с белоруской Ариной Соболенко (2-е место), сообщает Zakon.kz.

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Начало матча Рыбакина – Соболенко в 10:30 по астанинскому времени.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прошла в финал WTA 500 в Австралии, обыграв чешку Линду Носкову со счетом 6:3, 6:2. Противостояние длилось 65 минут.

А белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко, обыграла Викторию Азаренко. Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 29 минут.

В этом году призовой фонд турнира в Брисбене составляет 1 736 763 доллара. Победительница соревнований заработает 220 000 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков.