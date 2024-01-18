Одна из фавориток парного АО из Казахстана сенсационно проиграла на старте Мельбурна

Казахстанка Анна Данилина и ее напарница Виктория Грунчакова уступили в первом круге Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечено в публикации Sportarena.kz, Анна Данилина и ее напарница Виктория Грунчакова проиграли американкам Доулхайд/Стернс 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.

Теперь Данилина в паре в аргентинцем Андресом Молтени в дебютной игре в смешанном разряде встретятся с австралийским дуэтом Джейми Фурлис/ЭндрюХаррис.

Матч состоится 19 января в 06:00 по астанинскому времени.

Australian Open-2024 проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет 58 миллионов долларов. На Открытом чемпионате Австралии-2023 казахстанка Елена Рыбакина дошла до финала, уступив Арине Соболенко из Беларуси 6:4, 3:6, 4:6.