Российский теннисист из топ-50 перешел под флаг Казахстана

23-летний российский теннисист Александр Шевченко теперь будет выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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Шевченко занимает 48-е место в рейтинге ATP.

"Буду с большой гордостью выступать за Казахстан. Надеюсь, я буду приносить болельщикам удовольствие от своей игры. И конечно, жду не дождусь этого момента. Эта страна в меня поверила и я буду стараться сделать все, чтобы это была не просто так", – написал Шевченко в Instagram.

Полное интервью теннисиста можно посмотреть на YouTube-канале Федерации тенниса Казахстана.

