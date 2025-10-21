#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.56
625.65
6.62
Спорт

Российская теннисистка перешла под флаг Узбекистана

Мария Тимофеева перешла выступать за Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 02:52 Фото: Instagram/timofeevamariaa
21-летняя теннисистка из России Мария Тимофеева теперь выступает за Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Информация о спортсменке обновилась на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Тимофеева занимает 146-е место в мировом рейтинге. Ее лучший результат – это 93-я позиция, достигнутая 1 апреля 2024 года.

В 2024 году Тимофеева дебютировала на Открытом чемпионате Австралии, пройдя квалификацию и дойдя до четвертого круга. Также она вышла во второй круг на турнирах в Майами и Будапеште, после чего впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга.

19 октября она выиграла турнир ITF в Португалии. Общая сумма ее призовых за карьеру составляет 796 826 долларов.

Недавно двукратная олимпийская чемпионка с высоким уровнем тестостерона из ЮАР завершила семилетний судебный процесс по делу о дискриминации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Российскую теннисистку ограбили во время "Мастерса" в Мадриде
11:19, 26 апреля 2024
Российскую теннисистку ограбили во время "Мастерса" в Мадриде
Российский теннисист из топ-50 перешел под флаг Казахстана
00:14, 28 января 2024
Российский теннисист из топ-50 перешел под флаг Казахстана
Топовая теннисистка досрочно завершила сезон-2024
16:55, 08 октября 2024
Топовая теннисистка досрочно завершила сезон-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: