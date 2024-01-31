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Жибек Куламбаева потерпела поражение в одиночном разряде турнира в Индии

Жибек Куламбаева проиграла филиппинке Александре Эале Фото: KTF
В Индии проходит турнир W50 Indore среди женщин. В соревнованиях принимает участие казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева. Она провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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На старте состязаний Жибек Куламбаева проиграла филиппинке Александре Эале со счетом 3:6, 4:6.

Теперь казахстанка вместе с Сапфо Сакеллариди из Греции продолжит выступление на этом турнире в парном разряде. Казахстанско-греческий дуэт получил первый номер посева и имеет все шансы на итоговую победу.

Ранее был представлен видеообзор матча Юлии Путинцевой в первом круге турнира WTA-250 в Таиланде.

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Пахита Амири
Индия Казахстан
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