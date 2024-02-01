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Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Индии

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Индии Фото: KTF
В Индии проходит турнир W50 Indore среди женщин. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч 1/4 финала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка вместе с Сапфо Сакеллариди из Греции обыграли пару Шармада Балу (Индия)/Диана Марцинкевица (Латвия) со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале Жибек и Сапфо сыграют с четвертой парой турнира Джесси Эйни (США)/Лена Пападакис (Германия).

Стоит отметить, казахстанско-греческий дуэт получил первый номер посева и имеет все шансы на итоговую победу.

Ранее на старте состязаний Жибек Куламбаева в одиночном разряде проиграла филиппинке Александре Эале со счетом 3:6, 4:6.

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