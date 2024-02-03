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Юлия Путинцева потерпела поражение на старте турнира в Абу-Даби
Фото: ktf
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение от испанской спортсменки Ребеки Машаровой, сообщает Zakon.kz.
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Теннисистка из Казахстана проиграла в полуфинале квалификации с общим счетом 7:6, 4:6, 2:6.
Матч продолжался два часа и 11 минут. В ходе игры Путинцева не смогла реализовать ни одной подачи навылет, допустив также три двойные ошибки. Несмотря на выигранные шесть очков и два гейма подряд, казахстанская теннисистка уступила.
Ребека Машарова выйдет в финал квалификации, где сразится с британской теннисисткой Хитер Уотсон.
Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250.
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