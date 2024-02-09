Людмила Самсонова стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-500. Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15 место в мировом рейтинге, одержала победу в 1/4 финала и стала первой полуфиналисткой одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче 1/4 финала россиянка обыграла 12 ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 45 минут. Самсонова оформила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Ее соперница также четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки.





В полуфинале соревнований Людмила Самсонова сыграет против победительницы встречи между пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан) и испанской Кристиной Букши (№74 WTA).

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Абу-Даби.