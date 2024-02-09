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"Это было нелегко": Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз Фото: WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) категории WTA-500 (хард). Пятая ракетка мира прокомментировала выход в четвертьфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Для сильнейшей теннисистки Казахстана это был дебютный матч после провального выступления на первом в сезоне турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии. Тогда прошлогодняя финалистка Australian Open-2023 потерпела поражение уже во втором раунде, проиграв россиянке Анне Блинковой (4:6, 6:4, 6:7).

В столице ОАЭ Елена Рыбакина посеяна под первым номером, являясь самой высокорейтинговой участницей. На правах одной из фавориток соревнований казахстанка начала свое выступление со второго раунда.

В матче за выход в четвертьфинал Рыбакина обыграла американку Даниэль Коллинз (№71 WTA) со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Соперницы встречались между собой четвертый раз. В очном противостоянии казахстанка впереди – 3:1.

"Для меня было хорошо получить несколько дополнительных дней для тренировок и подготовки. Первый матч всегда тяжелый, особенно против такого хорошего игрока. Я просто рада, что смогла выиграть и сыграть здесь еще один матч. Это была по-настоящему тяжелая битва. У нас с Даниэль всегда бывают сложные матчи. Я действительно рада, что смогла выиграть в трех сетах. Первый сет получился быстрым, я не могла удержать свою подачу и просто пыталась найти свою игру. Условия тоже тяжелые, корт довольно медленный, так что это было нелегко. Я довольна своей победой", – сказала Рыбакина после встречи.

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Перед стартом турнира Mubadala Abu Dhabi Open Елена Рыбакина успела в Абу-Даби провести стильную фотосессию и посетить вместе с сестрой Анной парк развлечений Ferrari World.

Турнир Mubadala Abu Dhabi Open проводится в третий раз. В 2021 и 2023 годах Елена добиралась до стадии 1/4 финала. Даниэль играла здесь в прошлом году, но проиграла в стартовом круге. В этот раз американка в первом раунде уверенно расправилась с экс-первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой (7:5, 6:0). Стоит отметить, что Коллинз попала в основную сетку через квалификацию. В отборочном турнире она обыграла гречанку Деспину Папамихаил и чешку Линду Фрухвиртову, не проиграв ни сета. Таким образом, для Даниэль это был четвертый матч за последние шесть дней.

В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина сыграет с Кристиной Букшей (Испания), которая обыграла Хизер Уотсон (Великобритания) со счетом 7:6, 7:5.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной над Даниэль Коллинз. 

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