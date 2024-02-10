Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби

теннисистка Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч на турнире Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Рыбакина встретилась на корте со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой (15-й номер WTA). Игра завершилась победой казахстанской теннисистки в трех сетах с общим счетом 6:0, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.

За время матча Елена исполнила 9 подач навылет и совершила одну двойную ошибку.

В предыдущих четырех играх с Самсоновой казахстанка ни разу не одержала победу.

В финале турнира на харде казахстанская спортсменка сыграет с другой россиянкой – Дарьей Касаткиной, которая обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в трех сетах.

Читайте также

Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Абу-Даби

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Елена Беляева
Рыбакина Елена Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Барыс" (Астана) – "Спартак" (Москва)
Чего ждать от потерявшего шансы на плей-офф "Барыса"?
"Байер" – "Бавария"
Главные матчи Бундеслиги и Примеры – в коэффициентах Olimpbet
Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италии
Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италию
Малый чемпионат мира по боксу: три казахстанца поборются за выход в финал
Малый чемпионат мира по боксу: три казахстанца поборются за выход в финал
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: