Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч на турнире Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина встретилась на корте со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой (15-й номер WTA). Игра завершилась победой казахстанской теннисистки в трех сетах с общим счетом 6:0, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.



За время матча Елена исполнила 9 подач навылет и совершила одну двойную ошибку.

В предыдущих четырех играх с Самсоновой казахстанка ни разу не одержала победу.