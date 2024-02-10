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Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч на турнире Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
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Рыбакина встретилась на корте со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой (15-й номер WTA). Игра завершилась победой казахстанской теннисистки в трех сетах с общим счетом 6:0, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.
За время матча Елена исполнила 9 подач навылет и совершила одну двойную ошибку.
В предыдущих четырех играх с Самсоновой казахстанка ни разу не одержала победу.
В финале турнира на харде казахстанская спортсменка сыграет с другой россиянкой – Дарьей Касаткиной, которая обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в трех сетах.
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