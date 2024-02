Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

