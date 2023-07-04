Экс-первая ракетка мира стала мамой

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о рождении первенца. Сына назвали Хейден. Радостной новостью австралийская теннисистка поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Прошлым летом Барти вышла замуж за профессионального гольфиста из Австралии Гарри Киссика, с которым встречалась с 2017 года. В марте прошлого года Барти завершила карьеру в возрасте 25 лет. Она заявила, что не чувствует больше драйва и нужных эмоций для продолжения выступлений на самом высоком уровне.

Австралийка выиграла 15 турниров WTA, в том числе три турнира "Большого шлема" в одиночном разряде: Roland Garros в 2019 году, Уимблдон в 2021-м и прошлогодний Australian Open. В парном разряде она выиграла US Open в 2018 году. Барти возглавляла мировой рейтинг на протяжении 114 недель подряд — это четвертая по продолжительности серия в истории WTA, после Штеффи Граф (186 недель), Серены Уильямс (186) и Мартины Навратиловой (156).

Ранее экс-первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Роджер Федерер побывал на концерте Элтона Джона.