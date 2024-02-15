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Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде Фото: KTF
В Таиланде проходит турнир серии ITF W35 Nakhon Si Thammarat среди женщин. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал Жибек Куламбаева вместе с местной спортсменкой Ланланой Тараруди одержали победу над парой Я Синь Ли (Китайский Тайбэй)/ Фаньчжоу Лю (Китай) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Стоит отметить, в стартовом круге одиночного разряда Жибек проиграла Фаньчжоу Лю со счетом 1:6, 5:7.

В полуфинале Жибек и Ланлана сыграют с грозным китайский тандемом, который посеян под вторым номером – Шуо Фэн/Ушуан Чжен.

Ранее в первом раунде парного разряда третья ракетка Казахстана в дуэте с Тараруди выиграли у тандема Зил Десаи (Индия)/Анастасия Сухотина (Россия) – 6:1, 7:5.

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