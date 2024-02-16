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Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Таиланде

Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Таиланде Фото: KTF
В Таиланде проходит турнир серии ITF W35 Nakhon Si Thammarat среди женщин. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал Жибек Куламбаева вместе с местной спортсменкой Ланланой Тараруди потерпели поражение от грозного китайского тандема, который посеян под вторым номером – Шуо Фэн/Ушуан Чжен со счетом 2:6, 4:6.

Ранее в четвертьфинале Жибек и Ланлана выиграли у пары Я Синь Ли (Китайский Тайбэй)/Фаньчжоу Лю (Китай) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

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