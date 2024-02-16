Александр Шевченко: Это самая лучшая победа в моей карьере

Недавно прописанный за Казахстан теннисист Александр Шевченко накануне одержал одну из своих громких побед в карьере, обыграв на турнире в Роттердаме 7-ю ракетку планеты Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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23-летний казахстанский теннисист сотворил сенсацию на крупном турнире ATP-500 в Голландии, обыграв на пути к четвертьфиналу топового датчанина Хольгера Руне, передает пресс-служба ATP.

"Это самая лучшая победа в моей карьере. Ранее обыгрывал Тейлора Фрица, но матч с Хольгером, вероятно, лучший. Вкус этой победы слаще, тем более взял реванш у датчанина за недавнее поражение в Брисбене. Считаю, сначала я был более агрессивен, во втором сете все поменялось. А в третьей партии мы оба раскрыли карты, мне в каком-то смысле повезло с брейк-пойнтом, и удача была на моей стороне". Александр Шевченко

Трехсетовая битва двух талантливых теннисистов мира завершилась победой нашего представителя со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Для своего успеха Шевченко потратил 1 час и 36 минут игрового времени, плюс подал 6 эйсов.







Благодаря победе над Руне Александр к этой минуте поднялся на 44-е место в онлайн-рейтинге ATP. Следующим соперником Шевченко стал болгарин Григор Димитров, 6-й сеяный голландских состязаний.

Хардовый турнир в Роттердаме с общим призовым фондом 2 290 720 евро завершится 18 февраля. Первым здесь посеян чемпион AusOpen-2024 итальянец Янник Синнер, который также уверенно продвигается по сетке. К этому часу в четвертьфинале его ждет канадец Милош Раонич, который во втором круге переиграл нашего Александра Бублика.