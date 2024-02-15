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Казахстанский теннисист сенсационно обыграл седьмую ракетку мира в Нидерландах

теннисист Фото: ktf.kz
57-я ракетка мира Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Роттердаме, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:3. За 1 час и 37 минут Александр шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-поинта из 3.

В 1/4 финала Шевченко предстоит сыграть против 13-й ракетке мира, болгарина Григора Димитрова.

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