Не осталось никого: Швёнтек рвется к победе во втором подряд турнире

На "Мастерсах" в Дубае и Дохе сегодня определятся финалисты. Неожиданное снятие Елены Рыбакиной и поражение Коко Гауфф освободило дорогу первой ракетке мира, которая буквально сметает своих соперниц на корте.

Ига Швёнтек (Польша) – Анна Калинская (Россия). WTA 1000 Дубай. 23 февраля, 21:00 (время Астаны)

Представительница Польши осталась главной претенденткой на победу в дубайском "Мастерсе", так как ее основные конкурентки свои выступления завершили.

Четвертый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина накануне отказалась проводить матч четвертьфинала, видимо, сказалась усталость. А занимающая третье место в мировой табели о рангах американка Коко Гауфф потерпела поражение. Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенка вылетела еще раньше. И теперь можно сказать, что в Дубае не осталось тех, кто реально мог бы помешать Швёнтек взять второй титул за две недели, подтвердив звание лучшей.

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Швёнтек вошла в кураж и каждым сыгранным геймом доказывает, что не зря является первым номером рейтинга. Представительница Польши очень технична и высоко сконцентрирована. Это позволяет ей хорошо играть и на своих подачах, и на приемах, а также минимизировать невынужденные ошибки.

П1 – 1.12, П2 – 6.39. Вероятнее всего, она разнесет Калинскую в двух сетах и выйдет в финал – 2:0 – 1.4.

Кстати, предлагается линия и на победу в турнире. Здесь коэффициент на Швёнтек равен 1.25.

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