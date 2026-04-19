Спорт

Рыбакина прокомментировала триумфальную победу на турнире в Германии

Первая ракетка Казахстана и мира, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 04:30 Фото: Instagram/porschetennis
Первая ракетка Казахстана и мира Елена Рыбакина после финала грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) обратилась к свой чешской сопернице Каролине Муховой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, она поблагодарила соперницу за игровую неделю:

"Хочу поздравить Каролину с отличной неделей. Знаю, как тяжело проигрывать в финале, но надеюсь, мы еще много раз сыграем друг с другом. Поздравляю твою команду с этой неделей. Также хочу сказать большое спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. Спасибо, что всегда подталкиваете меня становиться лучше и прогрессировать каждый день. Огромное спасибо", – сказала Рыбакина на церемонии награждения.

Путь Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте:

  • 1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4.
  • 1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).
  • 1/2 финала: Мирра Андреева (Россия) – 7:5, 6:1.
  • Финал: Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:1.

Ранее сообщалось о том, что Рыбакина обошла Соболенко и стала первой ракеткой мира в рейтинге WTA.

