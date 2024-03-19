Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Первую победу в квалификации ЧМ до 14 лет одержала сборная Казахстана

сборная Казахстана одержала первую победу Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) продолжаются матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания – World Junior Tennis Competition 14&under. 19 марта подопечные Марата Шарипова одержали важную победу над хозяйками соревнования, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Результаты матчей:

  • Екатерина Кирюшенко – Мак Зое – 6:7 (3:7), 2:6;
  • Найля Баймахан – Хазли Дания – 6:3, 6:1;
  • Медина Отепберген / ⁠Екатерина Кирюшенко – Зое/Дания – 4:6, 7:5, 10:7.

В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы. Чтобы казахстанской сборной гарантированно выйти в четвертьфинал, завтра, 20 марта, в заключительной игре групповой стадии надо побеждать соперниц из Ирана.

Читайте также

Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Хорватии

Miami Open: Эмма Радукану снялась с турнира из-за травмы

Miami Open: Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию

Елена Беляева
Казахстан Малайзия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бронзовую медаль завоевали казахстанки на турнире по эстетической групповой гимнастике
Бронзовую медаль завоевали казахстанки на турнире по эстетической групповой гимнастике
Греция – Казахстан: где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире, время матча
Греция – Казахстан: где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире, время матча
Ангелина Лукас рассказала, что ей предлагали большие деньги за смену гражданства
Ангелина Лукас рассказала, что ей предлагали большие деньги за смену гражданства
Художественная гимнастика Призы Греция
Казахстанские гимнастки завоевали три "золота" на Кубке Афродиты
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: