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Большой успех: сборная Казахстана с первого места вышла в четвертьфинал квалификации ЧМ до 14 лет

Большой успех: сборная Казахстана с первого места вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира до 14 , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:07 Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) завершились матчи групповой стадии отбора зоны Азия/Океания юниорского чемпионата мира – World Junior Tennis Competition 14&under, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские юниорки в группе D одержали три уверенные победы над командами Узбекистана (3:0), Ирана (3:0), и сегодня, 4 апреля, наша дружина обыграла одну из сильнейших сборных мира – Австралию – со счетом 2:1.

В стартовой игре Ясмин Дюсембаева победила Силлек Музему – 6:2, 6:4, Тамина Сакена так же уверенно разобралась с Джексон Керессой – 6:4, 6:4, а в заключительном парном матче Мариям Нуржан/ Ясмин Дюсембаева уступили Муземе/Керессе – 3:6, 2:6.

Подопечные Марата Шарипова вышли из группы с первого места. Уже завтра, 5 апреля, в четвертьфинале наша команда сыграет против Республики Корея.

По итогам отборочного этапа на чемпионат мира попадут четыре команды. Честь страны в престижном командном турнире защищают: Дюсембаева Ясмин, Сакен Тамина и Нуржан Мариям. Капитан команды: Марат Шарипов.

Ранее казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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