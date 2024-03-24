Елена Рыбакина против американки Тейлор Таунсенд – итоги матча в Майами

Фото: Instagram/lenarybakina

Рано утром 24 марта в матче WTA 1000 в Майами первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина встретилась с американкой Тейлор Таунсенд. Для спортсменок это была первая встреча между собой, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться