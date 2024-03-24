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Елена Рыбакина против американки Тейлор Таунсенд – итоги матча в Майами
Фото: Instagram/lenarybakina
Рано утром 24 марта в матче WTA 1000 в Майами первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина встретилась с американкой Тейлор Таунсенд. Для спортсменок это была первая встреча между собой, сообщает Zakon.kz.
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Фото: Telegram/Спорт Шредингера
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Результат встречи – 1:2 в пользу Рыбакиной!
Таким образом, Рыбакина переиграла в трех сетах Таунсенд и вышла в четвертый круг WTA-1000 в Майами. Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира, американка Мэдисон Кис, которая в третьем круге обыграла китаянку Синьюй Ван (29-я в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
22 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина удачно стартовала на турнире серии WTA 1000, обыграв датчанку Клару Таусон.
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