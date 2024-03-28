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Елена Рыбакина прошла в финал турнира в Майами

Теннис Фото: Telegram/Kazakhstan Tennis Federation
29 марта в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла против Виктории Азаренко из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале чемпионка Уимблдона – 2022, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в трех сетах обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:4, 0:6, 7:6. Поймав во втором сете "баранку", Рыбакина в третьей партии смогла вырвать победу на тай-брейке – 7:2.

Для Елены это четвертая победа в четырех матчах в личном противостоянии с Азаренко.

За титул в Майами первая ракетка Казахстана сразится с победительницей сегодняшнего матча Екатерина Александрова (Россия) – Даниэль Коллинз (США).

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Алия Абди
Рыбакина Елена Казахстан
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Елена Рыбакина прошла в финал турнира в Майами, победив Викторию Азаренко
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