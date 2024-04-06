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Александр Шевченко узнал соперника по первому кругу квалификации "Мастерса" в Монте-Карло
Фото: KTF
Представлена турнирная сетка отборочного раунда "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). За выход в основную сетку грунтового "тысячника" будет сражаться представитель Казахстана Александр Шевченко. Определился его первый соперник, сообщает Zakon.kz.
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В стартовом матче Шевченко сыграет с аргентинцем Федерико Корией (№88 АТР). Соперники еще не встречались между собой в АТР туре.
Полную сетку квалификационного раунда можно посмотреть здесь.
"Мастерс" в Монте-Карло пройдет с 7 апреля по 14 апреля.
Ранее по итогам жеребьевки определился первый соперник Александра Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло.
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