Александр Шевченко узнал соперника по первому кругу квалификации "Мастерса" в Монте-Карло

Представлена турнирная сетка отборочного раунда "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). За выход в основную сетку грунтового "тысячника" будет сражаться представитель Казахстана Александр Шевченко. Определился его первый соперник, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В стартовом матче Шевченко сыграет с аргентинцем Федерико Корией (№88 АТР). Соперники еще не встречались между собой в АТР туре.

Полную сетку квалификационного раунда можно посмотреть здесь.

"Мастерс" в Монте-Карло пройдет с 7 апреля по 14 апреля.

Ранее по итогам жеребьевки определился первый соперник Александра Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло.