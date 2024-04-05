Определился первый соперник Александра Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло

Прошла жеребьевка "Мастерса" в Монте-Карло (Монако), который пройдет с 7 по 14 апреля. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№18 АТР) узнал соперника по первому кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче первая ракетка Казахстана сыграет с хорошо известным ему соперником из Хорватии Борной Чоричем (№32 АТР). Теннисисты встречались между собой три раза. В очном противостоянии впереди Александр Бублик 3:0.

Казахстанец получил 16-й номер посева. Полную сетку грунтового "тысячника" можно посмотреть здесь.

Также Бублик выступит в парном разряде соревнований в Монте-Карло. Он сыграет в дуэте с Адрианом Маннарино (Франция).

Ранее другой казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Эшториле (Португалия).