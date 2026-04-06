#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Лидеры казахстанского тенниса получили грозных соперников на старте "Мастерса"

Теннис Мастерс Монте-Карло, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:11 Фото: Instagram/BUBLIK
В Монте-Карло стартовал популярный грунтовый турнир ATP 1000, где принимают участие первые номера казахстанской сборной по теннису – Александр Бублик и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

На старте основной сетки данных состязаний оба наших теннисиста встретятся со знаменитыми мастерами большой ракетки.

  • Первый номер казахстанской дружины Александр Бублик, который пропускает первый круг, 7 апреля сразится с легендарным французом Гаелем Монфисом.
  • А вот вторая ракетка нашей республики Александр Шевченко померится силами с чемпионом US Open-2014 – хорватом Марином Чиличем. Их поединок тоже запланирован на завтра.

Здесь стоит отметить, что Шевченко на кортах Монте-Карло уже провел две игры в квалификационном раунде и обе завершил успешно.

Сначала в полуфинале казахстанец обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (6:0, отказ), затем в решающем матче отборочного этапа одолел представителя Испании – Роберто Баутиста-Агута (7:6, 7:6).

А накануне ФК "Кайрат" забил четыре гола за тайм и сломил амбиции "Астаны" на чемпионство текущего сезона.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
