Лидеры казахстанского тенниса получили грозных соперников на старте "Мастерса"

В Монте-Карло стартовал популярный грунтовый турнир ATP 1000, где принимают участие первые номера казахстанской сборной по теннису – Александр Бублик и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

На старте основной сетки данных состязаний оба наших теннисиста встретятся со знаменитыми мастерами большой ракетки.

Первый номер казахстанской дружины Александр Бублик, который пропускает первый круг, 7 апреля сразится с легендарным французом Гаелем Монфисом.

А вот вторая ракетка нашей республики Александр Шевченко померится силами с чемпионом US Open-2014 – хорватом Марином Чиличем. Их поединок тоже запланирован на завтра.

Здесь стоит отметить, что Шевченко на кортах Монте-Карло уже провел две игры в квалификационном раунде и обе завершил успешно.

Сначала в полуфинале казахстанец обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (6:0, отказ), затем в решающем матче отборочного этапа одолел представителя Испании – Роберто Баутиста-Агута (7:6, 7:6).

