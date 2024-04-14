Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева выиграла первый титул во взрослом туре

17-летняя Соня Жиенбаева стала победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье (Турция). В финале казахстанка одержала победу над турчанкой Йорук Илай (525 WTA) со счетом 7:6 (7:4), 6:4, сообщает Zakon.kz.

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На пути к титулу Соня обыграла сильнейших соперниц, включая первую ракетку турнира россиянку Александру Шубладзе (524 WTA), отмечается в публикации Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

"Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Все матчи на протяжении недели были очень сложными, и я очень рада, что смогла остаться психологически сильной и уверенной. Спасибо всем за поддержку", – сказала юная теннисистка после победы.

Титул в Анталье стал для нее первым во взрослом женском туре. В юниорском рейтинге ITF Juniors казахстанка занимает 31-е место. Благодаря данной победе 15 апреля в обновленном рейтинге WTA она войдет в Топ-1000, сообщили в ФТК.

13 апреля в заключительной игре "Кубка Билли Джин Кинг" Анна Данилина в дуэте с Жибек Куламбаевой в зрелищном матче обыграли 20-ю пару мира Сюко Аояма/Эна Шибахара.