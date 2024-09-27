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Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева вышла в полуфинал турнира в Испании
Фото: Андрей Ударцев, ФТК
18-летняя Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W15 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка, занимающая в рейтинге WTA 781-е место, в четвертьфинале обыграла третью ракетку турнира американку Эми Жу (532 WTA) со счетом 7:6 (7:0), 6:4.
В полуфинале Соне предстоит сыграть с первой сеянной соревнования Дженни Дерст (419 WTA) из Швейцарии.
Ранее другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сенсационно вышла в 1/4 финала турнира ITF в Аргентине.
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