Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева вышла в полуфинал турнира в Испании

18-летняя Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W15 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка, занимающая в рейтинге WTA 781-е место, в четвертьфинале обыграла третью ракетку турнира американку Эми Жу (532 WTA) со счетом 7:6 (7:0), 6:4.

В полуфинале Соне предстоит сыграть с первой сеянной соревнования Дженни Дерст (419 WTA) из Швейцарии.

Ранее другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сенсационно вышла в 1/4 финала турнира ITF в Аргентине.