Стала известна дата жеребьевки олимпийского теннисного турнира

Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля в 16:00 по времени Астаны. Для квалификации будет учитываться рейтинг АТР и WTA от 10 июня, сообщает Zakon.kz.

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В микст может заявиться не более одного дуэта от страны, причем это должны быть игроки, уже участвующие в одиночке или в паре.

Турнир пройдет в Париже на кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.

По состоянию на данный момент на Олимпийские игры от Казахстана отправятся пять игроков. У мужчин: в одиночном разряде – Александр Бублик, в парном разряде – Александр Недовесов, у женщин: в одиночном разряде – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, в парном разряде – Анна Данилина.

Ранее стало известно, как будет проходить отбор в теннисе на Олимпийские игры 2024 в Париже.