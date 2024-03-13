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Олимпийские игры 2024 в Париже: как будет проходить отбор в теннисе

Олимпийские игры 2024 в Париже: как будет проходить отбор в теннисе Фото: olympics.com
Четыре месяца остается до старта летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Теннисный турнир Олимпиады примут грунтовые корты "Ролан Гаррос", на которых ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции. Стало известно, как будет проходить отбор в теннисе, сообщает Zakon.kz.

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Общие правила

На Играх-2024 медали традиционно будут разыграны в пяти разрядах: в мужском одиночном и парном, женском одиночном и парном, а также смешанном разряде (микст) – это 172 квоты. Точное число теннисистов будет зависеть от того, сколько из них сыграют более чем в одном разряде. Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может получить до 12 квот (по шесть у мужчин и женщин): по четыре спортсмена в каждом из одиночных разрядов, по две пары в каждом из парных разрядов и одна пара в смешанном разряде. Чтобы получить квоту, теннисисты должны соответствовать критериям Международной федерации тенниса (ITF), которые включают в себя участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Хотя возможны и исключения. По рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года, определится большинство теннисистов, которые получат путевку на Игры.

Одиночный разряд

В каждом из одиночных разрядов примут участие 64 теннисиста. На основании рейтингов определятся 56 из них (учитывая максимальную квоту в четыре спортсмена с одного НОК). Франция в качестве страны-хозяйки уже гарантировала себе по одной квоте в каждом разряде, однако они не будут использованы, если французские теннисисты квалифицируются на общих основаниях. Еще шесть квот распределит ITF, и одна квота будет отдана согласно принципу универсализма. Квоты ITF получат победители или финалисты континентальных соревнований в Америке (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Панамериканских играх 2023 года), в Азии (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Азиатских играх 2022 года) и в Африке (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Африканских играх 2023 года). Оставшиеся две квоты зарезервированы для победителей прошлых Олимпийских игр или турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, которые не смогли квалифицироваться согласно другим критериям, при условии, что он или она входят в топ-400 рейтинга и что при этом не будет превышена квота НОК в четыре спортсмена.

Парный разряд

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В каждом из парных разрядов будут участвовать 32 дуэта – максимум два от одного НОК. Первыми квоты получают топ-10 теннисистов из парных рейтингов ATP и WTA при условии, что у них есть партнер из того же НОК в топ-300 рейтинга и что квалификация партнера не приведет к превышению НОК максимальной квоты. После этого квоты распределят по суммарному рейтингу партнеров. Приоритет отдается парам, в которых уже есть квалифицировавшиеся на Игры спортсмены.

Смешанный парный разряд

В данных соревнованиях будут участвовать только те теннисисты, которые уже получат путевку на Игры в одиночном или парном разрядах. Всего 16 пар, максимум одна с каждого НОК. Пара квалифицируется на основе суммарного рейтинга партнеров.

Кто из казахстанцев поедет на Олимпийские игры по состоянию на данный момент

У мужчин: в одиночном разряде – Александр Бублик, в парном разряде – Александр Недовесов. У женщин: в одиночном разряде – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, в парном разряде – Анна Данилина.

Теннисные соревнования на Олимпиаде в Париже начнутся 27 июля и завершатся 4 августа 2024 года.

Ранее на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе определились первые пары 1/4 финала в мужском турнире.

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