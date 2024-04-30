У этого теннисиста Бублик не выигрывал никогда. Сумеет ли он взять реванш?

Даниил Медведев (Россия) – Александр Бублик (Казахстан). 30 апреля, 14:00 (время Астаны)





За выход в четвертьфинал Александр Бублик сыграет с одним из самых неудобных соперников. Он много раз встречался на корте с Даниилом Медведевым, но ни разу у него не выигрывал. Российский теннисист является четвертой ракеткой мира, тогда как казахстанец в рейтинге АТР занимает 18-е место.





Медведев играет без перерыва третью неделю подряд и заметно выдохся. В Мадриде он обыграл менее рейтинговых Маттео Арнальди и Себастьяна Корда, но с обоими провозился три сета, затягивал до тай-брейка и ошибался на подаче.





Казахстанец тоже одолел Роберто Карбальеса Баэну и Бена Шелтона только в трех партиях, но для него сетка вышла посложнее. Американец вообще является 15-й ракеткой мира, а Бублик, проиграв первую партию, так прибавил и совершил камбэк, что не отдал ни одного гейма на своей подаче.





Для обоих теннисистов грунт не является профильным покрытием. За Медведева здесь может сыграть его класс, а у Бублика часто включаются скрытые резервы.





Эксперты Olimpbet считают, что вероятнее всего четвертьфиналистом станет Медведев – П1 – 1.21, П2 – 4.49 . Хороший коэффициент предлагается на то, что Бублик выиграет в трех сетах, он равен 8.





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