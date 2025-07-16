Казахстанский теннисист Шевченко обыграл Вавринку и ждет битвы с Бубликом
Фото: Instagram/shevchenkoo_17
В швейцарском Гштааде завершились поединки стартового круга грунтового турнира из серии ATP 250, где победой отличился второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.
101-я ракетка мира Шевченко за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Швейцарии сумел переиграть трехкратного победителя турниров "Большого шлема", хозяина кортов Стэна Вавринку (№ 156 АТР) – 6:3, 6:2.
После этого успеха наш теннисист далее сразится со своим тезкой и лидером казахстанской сборной – Александром Бубликом.
Ведущие теннисисты республики ранее в официальных матчах между собой встречались только один раз.
Это было в начале февраля 2024 года на турнире в Монпелье (Франция). Тогда на стадии четвертьфинала поединок выиграл Бублик в трех партиях – 4:6, 6:3, 6:4.
Нынешнее их противостояние в Гштааде пройдет 17 июля.
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