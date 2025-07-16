#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
525.87
614.37
6.72
Спорт

Казахстанский теннисист Шевченко обыграл Вавринку и ждет битвы с Бубликом

Теннис Победа Вавринка, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 13:42 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
В швейцарском Гштааде завершились поединки стартового круга грунтового турнира из серии ATP 250, где победой отличился второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

101-я ракетка мира Шевченко за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Швейцарии сумел переиграть трехкратного победителя турниров "Большого шлема", хозяина кортов Стэна Вавринку (№ 156 АТР) – 6:3, 6:2.

После этого успеха наш теннисист далее сразится со своим тезкой и лидером казахстанской сборной – Александром Бубликом.

Ведущие теннисисты республики ранее в официальных матчах между собой встречались только один раз.

Это было в начале февраля 2024 года на турнире в Монпелье (Франция). Тогда на стадии четвертьфинала поединок выиграл Бублик в трех партиях – 4:6, 6:3, 6:4.

Нынешнее их противостояние в Гштааде пройдет 17 июля. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Спорт
12:25, Сегодня
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Дадут ли экс-звезде "Ман Сити" номер легендарного Марадоны
Спорт
11:18, Сегодня
Дадут ли экс-звезде "Ман Сити" номер легендарного Марадоны
С кем и когда играет "Кайрат" во втором раунде отбора Лиги чемпионов
Спорт
09:58, Сегодня
С кем и когда играет "Кайрат" во втором раунде отбора Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: