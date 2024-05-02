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Казахстанская пара сотворила сенсацию на турнире в Германии

Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова обыграли Веронику Эрьявиц/Тамару Зиданшек Фото: sonja.zhiy
На крупном женском турнире серии ITF W100 в немецком Висбадене сенсацию сотворили юные казахстанки. В первом круге парного разряда Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова обыграли Веронику Эрьявиц/Тамару Зиданшек (Словения), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская пара праздновала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Стоит отметить, соперницы нашего дуэта выступали на турнире в Германии под четвертым номером, Тамару Зиданшек – бывшая 22-я ракетка мира в одиночном рейтинге.

Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова пробились в свой первый четвертьфинал крупного взрослого турнира.

В матче за выход в полуфинал казахстанки сыграют с первой парой соревнований Яна Сизикова (Россия) / Оксана Калашникова (Грузия). 

Ранее Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде.


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