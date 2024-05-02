Казахстанская пара сотворила сенсацию на турнире в Германии

На крупном женском турнире серии ITF W100 в немецком Висбадене сенсацию сотворили юные казахстанки. В первом круге парного разряда Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова обыграли Веронику Эрьявиц/Тамару Зиданшек (Словения), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Казахстанская пара праздновала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Стоит отметить, соперницы нашего дуэта выступали на турнире в Германии под четвертым номером, Тамару Зиданшек – бывшая 22-я ракетка мира в одиночном рейтинге.

Соня Жиенбава и Асылжан Арыстанбекова пробились в свой первый четвертьфинал крупного взрослого турнира.

В матче за выход в полуфинал казахстанки сыграют с первой парой соревнований Яна Сизикова (Россия) / Оксана Калашникова (Грузия).

Ранее Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде.



