Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде

Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, где сыграет с Еленой Рыбакиной. Спортсменка из Беларуси поделилась эмоциями перед встречей с казахстанской теннисисткой, сообщает Zakon.kz.

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Матч Елена Рыбакина – Арина Соболенко состоится в ночь со 2 на 3 мая. Игра начнется не раньше 00:30 по казахстанскому времени.

Теннисистки провели между собой восемь встреч на уровне WTA, в которых пять побед одержала Соболенко и три игры остались за Рыбакиной (5:3).

"Трудно ожидать легкой игры, если ты добираешься до полуфинала. У нас с Еленой было так много отличных сражений. Это будет трудный вызов для меня, но я рада принять его и сделаю все возможное, чтобы одержать победу. Я собираюсь показать свой лучший теннис", – сказала Соболенко после матча с Миррой Андреевой.

В четвертьфинале Арина Соболенко выиграла у россиянки Мирры Андреевой со счетом 6:1, 6:4. А Елена Рыбакина в матче за выход в полуфинал одолела соотечественницу Юлию Путинцеву (4:6, 7:6 (7:4) 7:5).