Елена Рыбакина может сыграть с Потаповой на старте "Мастерса" в Риме

4 мая на грунтовых кортах Рима (Италия) квалификационными играми стартовал крупный женский турнир из серии WTA 1000, где первый номер посева получила австрийка Анастасия Потапова, которая недавно обыграла Елену Рыбакину в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Интересно то, что обе теннисистки снова могут встретиться, но уже на соревнованиях в Риме и в самом его начале.

Рыбакина вступает в бой на римском "Мастерсе" только со второго круга основной сетки в ранге второй ракетки мира.

А вот Потапова будет пробиваться в основу через квалификацию, и как раз одна из победительниц отборочного этапа может стать соперницей нашей теннисистки.

Но еще есть одно условие для встречи с Еленой: эта участница квалификации должна в первом круге основы обыграть Марию Саккари из Греции, что тоже нелегкая задача.

Пока Анастасия со своей первой задачей в Риме справилась, одолев на старте отборочных состязаний румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:1, 7:5.

29 апреля экс-россиянка Потапова сенсационно добралась до 1/2 финала грунтового "тысячника" в Мадриде (Испания), переиграв многих именитых соперниц, в том числе и Елену Рыбакину.

А вот Юлия Путинцева в Риме сыграет с Терезой Валентовой из Чехии (№48 WTA).