Елена Рыбакина может сыграть с Потаповой на старте "Мастерса" в Риме
Интересно то, что обе теннисистки снова могут встретиться, но уже на соревнованиях в Риме и в самом его начале.
Рыбакина вступает в бой на римском "Мастерсе" только со второго круга основной сетки в ранге второй ракетки мира.
А вот Потапова будет пробиваться в основу через квалификацию, и как раз одна из победительниц отборочного этапа может стать соперницей нашей теннисистки.
Но еще есть одно условие для встречи с Еленой: эта участница квалификации должна в первом круге основы обыграть Марию Саккари из Греции, что тоже нелегкая задача.
Пока Анастасия со своей первой задачей в Риме справилась, одолев на старте отборочных состязаний румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:1, 7:5.
29 апреля экс-россиянка Потапова сенсационно добралась до 1/2 финала грунтового "тысячника" в Мадриде (Испания), переиграв многих именитых соперниц, в том числе и Елену Рыбакину.
А вот Юлия Путинцева в Риме сыграет с Терезой Валентовой из Чехии (№48 WTA).