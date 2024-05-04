"Мастерс" в Мадриде: определились финалисты в мужском одиночном разряде

На "Мастерсе" в Мадриде стали известны участники финала в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет обзор полуфинальный матчей.

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В первом полуфинале восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца (№13 ATP) со счетом 6:4, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из шести (50%), допустил три двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Американец не сделал двойных ошибок, выполнил семь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из трех заработанных (33%).

После матча Андрей Рублёв поделился своими эмоциями.

"Я был ментально силен, и это стало ключевым моментом на этой неделе? Да, я согласен. Морально я чувствую себя намного лучше, чем на всех предыдущих турнирах этого года. Мне удалось направить свои эмоции в нужное русло. Это помогло одолеть Тейлора и выйти в финал. Без эмоциональной стабильности я бы не добился такого результата. Я начал очень хорошо, но пропустил пару легких бросков и проиграл подачу. Тогда я подумал: "Ладно, это часть тенниса. И только начало, у нас впереди длинный сет. Посмотрим, может, он также не очень хорошо начнет играть на своей подаче". Этот задел вначале дал мне возможность сыграть сет до конца более-менее равно. Так же случилось и во втором сете. Наверное, у Фритца были проблемы с первой подачей, поэтому я смог выиграть важные очки", – сказал Рублёв в интервью на корте.

Андрей Рублёв сыграет в третьем финале "Мастерса". Начиная с 2023 года Рублёв также выходил в финалы "тысячников" в Монте-Карло (победа) и Шанхае (поражение). Этот показатель является третьим среди действующих спортсменов.

В большее количество финалов турниров серии "Мастерс" начиная с 2023 года выходили только третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (по четыре раза).

Во втором полуфинале между чехом Иржи Легечкой (№31 АТР) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (№35 АТР) матч завершился досрочно. Иржи Легечка снялся с игры из-за травмы бедра при счете 3:3 в первом сете. Таким образом, в финал турнира пробился Феликс Оже-Альяссим.

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Стоит отметить, что на пути Оже-Альяссима к финальной встрече снимались три из шести его соперников.

В третьем круге Якуб Меншик (№74 АТР) снялся при счете 6:1, 1:0 в пользу канадца.

В 1/4 финала Янник Синнер снялся до начала матча с Феликсом из-за травмы бедра.

В 1/2 финала Иржи Легечка снялся в первом сете при счете 3:3.

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свой первый выход в финал турнира серии "Мастерс".

"Одна из самых странных недель в теннисе. В трех из четырех матчей мой соперник не начал и не закончил матч. Это безумие. Я не знаю, случалось ли такое когда-нибудь с игроком раньше. Это странная ситуация. За всю мою карьеру со мной такого еще не случалось. Если говорить про Легечку, я не мог поверить в происходящее, когда увидел, что его спина была практически парализована. Мне его очень жаль. Я сам переживал травмы. Мы все можем представить, каково это – выйти в полуфинале "тысячника" в надежде победить и пройти дальше. Но начать сражаться с противником, физически не имея возможности играть. Я очень сочувствую Иржи. Но что касается меня, я ничего не могу сделать, кроме как попытаться подготовиться к воскресенью", – сказал Оже-Альяссим на корте.





Финальный матч между Андреем Рублёвым и Феликсом Оже-Альяссимом начнется 5 мая в 19:30 по казахстанскому времени.

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