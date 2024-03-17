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"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: определились финалисты в мужском одиночном разряде. Видеообзор полуфиналов

Мастерс в Индиан-Уэллсе: определились финалисты в мужском одиночном разряде. Видеообзор полуфиналов Фото: АТР
На турнире АТР-1000 в Индиан-Уэллсе завершились полуфинальные матчи в одиночном разряде. Вторая и четвертая ракетки мира – Карлос Алькарас и Даниил Медведев – стали участниками финала, сообщает Zakon.kz.

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Прошлогодний чемпион "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Алькарас обыграл третьего номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счетом 1:6, 6:3, 6:2. В первой партии при счете 2:1 этот матч был остановлен на несколько часов из-за дождя. В третьем сете итальянский теннисист получил небольшое повреждение, но продолжил встречу.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты (чистое время, без дождя). Алькарас не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Синнер выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Испанский теннисист будет защищать свой чемпионский титул против Даниила Медведева, который выиграл у американца Томми Пола (№17 АТР) со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

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Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и 15 невынужденных, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Американец выполнил пять эйсов при трех двойных ошибках и 13 невынужденных, также выиграв 5 брейк-пойнтов из 10.


В прошлом году Карлос Алькарас в финале Индиан-Уэллса победил Медведева со счетом 6:3, 6:2.

В женском финале сыграют первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) и Мария Саккари (Греция, №9 WTA).

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