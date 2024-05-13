Казахстанские юниоры одержали победу на старте отбора к чемпионату мира

В первый игровой день отборочного турнира Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup наши девушки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче Альбина Какенова не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:1. Ариана Гогулина принесла команде второе очко, обыграв Ву - 6:1, 6:2, а в парной встрече Альбина Какенова с Евой Корышевой разгромили Ву/Кванг 6:0, 6:1.

После первого игрового дня в группе "А" первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка. 14 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Индонезии, которая уступила сборной Японии - 0:3.

Ранее сообщалось, что в прошлом году юниорские сборные Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг успешно прошли отбор и впервые в истории казахстанского тенниса пробились в финальный этап командных юниорских чемпионатов мира для игроков до 16 лет. В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, поделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей и девушек будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).

Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors – являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF).

