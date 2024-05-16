Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде пробилась в финал турнира в Италии

Анна Данилина вышла в финал турнира в Парме Фото: KTF
В Парме (Италия) проходит турнир категории WTA-125. Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В полуфинале парного разряда казахстанка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой прошли дуэт из Чехии Анна Сискова / Мириам Колодзиёва.

Соперницы Анны и Ирины отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу казахстанско-российской пары (6:1).

Данилина и Хромачева выступают в парном разряде итальянского турнира под первым номером.

Ранее во втором раунде Анна Данилина и Ирина Хромачева разгромили дуэт Алена Фомина (Россия) / Юлия Лохофф (Германия) со счетом 6:0, 6:2.

Читайте также

В Астане впервые прошел Совет директоров теннисных федераций Азии

Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде успешно стартовала на турнире в Италии

Казахстанский дуэт вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Пахита Амири
Анна Данилина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Встреча Зенит
Магомед Адиев может лишить "Зенит" юбилейного чемпионства в РПЛ
Футбол
Нуралы Алип разбил лицо вратарю ЦСКА
Футбол Ничья Месси
"Интер Майами" без Месси прервал пятиматчевую победную серию
Футбол ЛЧ Дебют
"Пираты" сенсационно впервые заработали путевку в Лигу чемпионов УЕФА
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: