Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде пробилась в финал турнира в Италии

В Парме (Италия) проходит турнир категории WTA-125. Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале парного разряда казахстанка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой прошли дуэт из Чехии Анна Сискова / Мириам Колодзиёва.

Соперницы Анны и Ирины отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу казахстанско-российской пары (6:1).

Данилина и Хромачева выступают в парном разряде итальянского турнира под первым номером.

Ранее во втором раунде Анна Данилина и Ирина Хромачева разгромили дуэт Алена Фомина (Россия) / Юлия Лохофф (Германия) со счетом 6:0, 6:2.