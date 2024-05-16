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Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде успешно стартовала на турнире в Италии

Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Парме Фото: KTF
В Парме (Италия) проходит турнир категории WTA-125. Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде парного разряда (1/4 финала) казахстанка в паре с россиянкой Ириной Хромачевой разгромили дуэт Алена Фомина (Россия) / Юлия Лохофф (Германия) со счетом 6:0, 6:2.

За 50 минут игрового времени казахстанско-российский дуэт два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из десяти заработанных.

В полуфинале Анна с Ириной встретятся с парой из Чехии Анна Сискова / Мириам Колодзиёва.

Данилина и Хромачева выступают в парном разряде итальянского турнира под первым номером.

Ранее Александр Бублик вместе с Беном Шелтоном стали первыми полуфиналистами парного разряда "Мастерса" в Риме.

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