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Винус Уильямс получила свою куклу Барби

Винус Уильямс получила свою куклу Барби Фото: wimbledon
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс получила свою куклу Барби. Игрушка одета в белое теннисное платье и кепку с козырьком, в качестве украшений на ней серьги, а в руках – миниатюрная ракетка, сообщает Zakon.k

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По словам производителей игрушек Mattel, они стремятся пролить свет на спортсменок как на возможные примеры для подражания в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Винус Уильямс получила свою куклу Барби, ##imageAlt##

Фото: Instagram/barbie

"Я буквально не могу представить свою жизнь без спорта и без игры. Теперь хочу, чтобы другие молодые девушки получили тот же бесценный опыт занятий спортом и осознали, как многому он может научить и сколько всего дать не только на протяжении карьеры, но на всю оставшуюся жизнь. Создавая такую куклу, мы надеемся укрепить веру в то, что каждая молодая девушка заслуживает возможности следовать своим увлечениям и воплощать свои мечты в реальность, в том числе и спортивные", – сказала Уильямс в видео от производителя кукол Mattel.
Винус Уильямс получила свою куклу Барби, ##imageAlt##

Фото: Instagram/barbie

Ранее WTA объявила о соглашении с инвесторами из Саудовской Аравии.

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