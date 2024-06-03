Пробьется ли Рыбакина в четвертьфинал "Ролан Гаррос"?

На Открытом чемпионате Франции началась пора решающих матчей. В женском розыгрыше первой на корт выйдет сильнейшая теннисистка Казахстана, которая проведет матч 1/8-й.

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан). 3 июня, 14:00 (время Астаны)

Елена Рыбакина на нынешнем "Ролан Гаррос" не отдала соперницам ни одного сета, подтверждая статус одной из главных фавориток. Вплоть до 1/8-й казахстанка не испытывала на корте никаких проблем, выбив поочередно Грит Миннен (6:2, 6:3), Аранчу Рус (6:3, 6:4) и Элизу Мертенс (6:4, 6:2).

В этом году Рыбакина, наконец, прервала свою неудачную серию – ранее на Открытом чемпионате Франции она три года подряд вылетала в третьем круге, а на этот раз уже дошла до четвертого. Четвертая ракетка мира находится в прекрасной форме и доказывает, что всерьез готова биться за свой второй титул на турнирах "Большого шлема". В Париже Рыбакина демонстрирует высокий процент реализации первой подачи и оформленных эйсов.

29-летняя Свитолина – 19-я ракетка мира. Когда-то она обыгрывала Рыбакину на грунте, но казахстанка тогда была менее опытной, а украинка после этого успела сходить в декрет. Элина защищает на "Ролан Гаррос" прошлогодний четвертьфинал, но играет не так уверенно.

В первом же круге Свитолина испытала проблемы с Каролиной Плишковой (3:6, 6:4, 6:2), а затем не без труда обыграла Диан Парри (6:4, 7:6 (7:3) и Ану Богдан (7:5, 6:2) – все эти оппонентки не входят в топ-50. Открытый чемпионат Франции – первый в этом году грунтовый турнир, где Свитолиной удалось выиграть три матча подряд.

Эксперты Olimpbet прогнозируют Рыбакиной долгожданный выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" – П1 – 3.5, П2 – 1.31. Вероятнее всего, и этой сопернице казахстанка не отдаст ни одного сета. П2 и тотал (21.5) М – 2.14.

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Фото: Olimpbet

Алекс Де Минаур (Австралия) – Даниил Медведев (Россия). 3 июня, 15:15

Несмотря на высокий рейтинг, пятая ракетка мира из России не входит в топ-5 фаворитов "Ролан Гаррос". Из трех матчей на турнире Медведев рано завершил только второй против Миомира Кецмановича, и то, потому что серб снялся во втором сете.

В этом сезоне розыгрыш на грунте дается 28-летнему спортсмену особенно тяжело. Хотя он очень хорошо умеет подстраиваться под стиль игры соперника и навязывать ему свой. Медленные корты немного тормозят Медведева, заставляя его совершать ошибки.

25-летний Де Минаур – 11-я ракетка мира. Австралиец впервые в карьере дошел до 1/8-й на "Ролан Гаррос". У него очевидный прогресс в игре, но грунт для этого теннисиста тоже является непрофильным покрытием. И здесь на стороне россиянина может оказаться опыт и умение дожимать соперников. Медведев несколько раз обыгрывал Де Минаура на харде, где он спец, а вот на глине оппоненты сойдутся впервые.

Аналитики Olimpbet отдают в этой встрече небольшое предпочтение представителю России – П1 – 2.42, П2 – 1.57. Вероятнее всего, матч продлится дольше трех сетов – Тот (37.5)Б – 1.95.

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