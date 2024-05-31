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Тест: Хорошо ли вы знаете историю "Ролан Гаррос"?
Фото: rolandgarros.com
Открытый чемпионат Франции – второй в сезоне турнир "Большого шлема" и единственный с грунтовым покрытием. Из четырех престижнейших теннисных соревнований он появился третьим, следом за Уимблдоном и US Open. Zakon.kz предлагает выяснить, насколько хорошо вы знаете историю "Ролан Гаррос".
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