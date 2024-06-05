Новый король: Янник Синнер станет первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос- 2024"

Итальянец Янник Синнер в понедельник, 10 июня, впервые в карьере официально станет лидером мирового рейтинга в мужском одиночном разряде. Это стало известно после того, как Новак Джокович снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы и уже точно покинет первую строчку рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции Янник Синнер вышел в полуфинал, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В четвертьфинале Синнер обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова, со счетом 6:2, 6:4, 7:6.

Синнер станет первым итальянцем в истории, который возглавит рейтинг ATP. Также он 29-й по счету теннисист, который окажется на первой позиции табели о рангах. Игрок поделился своими эмоциями.

"Даже не знаю, что сказать. Во-первых, у каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира. Но, с другой стороны, новости о том, что Новак снялся, очень разочаровывают. Желаю ему скорейшего восстановления. Стараюсь много не думать об этом, потому что я много пережил на этом турнире, особенно в последние два года, и я рад быть в полуфинале. Собираюсь насладиться этим и сыграть в свой лучший теннис. Спасибо команде, без них это было бы невозможно. Это особенный момент для меня, и я рад разделить его с болельщиками, особенно с теми, кто смотрит меня в Италии. Сделаю все, что смогу", – сказал Синнер в интервью на корте.

Янник Синнер станет четвертым теннисистом, вошедшим в число первых ракеток мира под руководством австралийского теннисного тренера Даррена Кэхилла. Ранее к этому статусу специалист приводил Ллейтона Хьюитта, Андре Агасси и Симону Халеп.

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Пресс-служба ФТК написала о выступлении Янника в Казахстане и о его противостояниях с нашими игроками.

В феврале 2019 года 17-летний Синнер, который на тот момент занимал в рейтинге 549-е место, первый и пока единственный раз приезжал в Казахстан. Он выступил на турнире серии ITF Futures в Актобе, общий призовой фонд которого составлял 25 тысяч долларов США. Итальянец дошел до полуфинала, в котором уступил нидерландцу Нильсу Лутсма – 6:3, 3:6, 5:7.

Неделю спустя Янник выиграл "Челленджер" у себя дома, затем до конца 2019 года победил еще на двух "Челленджерах" и закончил год уже на 78-й строчке мирового рейтинга.

В своей карьере Синнер встречался с тремя казахстанскими теннисистами. Положительный баланс только у Михаила Кукушкина, который один раз сражался с Янником и победил его. С Александром Бубликом они соперничали четырежды, больше выигрывал итальянец (3:1). Александр Шевченко играл с Синнером один раз и уступил ему.

Ранее стало известно, что Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции из-за серьезной травмы.