Новый король: Янник Синнер станет первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос- 2024"

На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции Янник Синнер вышел в полуфинал, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В четвертьфинале Синнер обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова, со счетом 6:2, 6:4, 7:6.

Синнер станет первым итальянцем в истории, который возглавит рейтинг ATP. Также он 29-й по счету теннисист, который окажется на первой позиции табели о рангах. Игрок поделился своими эмоциями.

Янник Синнер станет четвертым теннисистом, вошедшим в число первых ракеток мира под руководством австралийского теннисного тренера Даррена Кэхилла. Ранее к этому статусу специалист приводил Ллейтона Хьюитта, Андре Агасси и Симону Халеп.

🥇 THIS IS JANNIK'S MOMENT 🥇



Sinner becomes the first-ever Italian man to achieve ATP No.1 Presented by PIF 🇮🇹 👏#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/pvAfiACbPO