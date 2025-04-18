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Все о теннисе

Знаменитая французская теннисистка пропустит "тысячник" в Мадриде

Каролин Гарсия пропустит &quot;тысячник&quot; в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:40 Фото: WTA
Экс-четвертая ракетка мира француженка Каролин Гарсия не сможет принять участие в стартующем на следующей неделе турнире WTA-1000 в Мадриде из-за травмы спины, сообщает Zakon.kz.
"После дополнительных обследований стало ясно, что я не смогу сыграть в Мадриде. Мне нужно еще немного времени, чтобы подлечиться и восстановиться", – написала Гарсия в одной из социальных сетей.

Гарсия снялась с матча первого круга турнира WTA-500 во французском Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. В 2021 году француженка победила на Итоговом турнире WTA, который проходил в американском Форт-Уэрте, а также стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Испании.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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