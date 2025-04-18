#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Все о теннисе

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Испании

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:04 Фото: ktf.kz
В Мадриде проходит турнир серии ITF W100 (грунт). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с итальянкой Николь Фосса Уэрго провели матч второго круга парного разряда, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала казахстанско-итальянский дуэт обыграл пару Элени Христофи (Греция) / Элизабет Мандлик (США) со счетом 6:3, 7:5.

За выход в финал турнира в Испании Куламбаева и Уэрго поспорят с тандемом Инес Иббоу (Алжир) / Бибиана Схоофс (Нидерланды).

Жибек и Николь выступают в Мадриде под третьим номером.

На прошлой неделе Куламбаева в составе сборной Казахстана сыграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Знаменитая французская теннисистка пропустит "тысячник" в Мадриде
Все о теннисе
15:40, Сегодня
Знаменитая французская теннисистка пропустит "тысячник" в Мадриде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: