Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Испании
Фото: ktf.kz
В Мадриде проходит турнир серии ITF W100 (грунт). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с итальянкой Николь Фосса Уэрго провели матч второго круга парного разряда, сообщает Zakon.kz.
В 1/4 финала казахстанско-итальянский дуэт обыграл пару Элени Христофи (Греция) / Элизабет Мандлик (США) со счетом 6:3, 7:5.
За выход в финал турнира в Испании Куламбаева и Уэрго поспорят с тандемом Инес Иббоу (Алжир) / Бибиана Схоофс (Нидерланды).
Жибек и Николь выступают в Мадриде под третьим номером.
На прошлой неделе Куламбаева в составе сборной Казахстана сыграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
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