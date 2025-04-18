Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Испании

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В Мадриде проходит турнир серии ITF W100 (грунт). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с итальянкой Николь Фосса Уэрго провели матч второго круга парного разряда, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала казахстанско-итальянский дуэт обыграл пару Элени Христофи (Греция) / Элизабет Мандлик (США) со счетом 6:3, 7:5.

За выход в финал турнира в Испании Куламбаева и Уэрго поспорят с тандемом Инес Иббоу (Алжир) / Бибиана Схоофс (Нидерланды).

Жибек и Николь выступают в Мадриде под третьим номером.

На прошлой неделе Куламбаева в составе сборной Казахстана сыграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

