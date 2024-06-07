Новый чемпион и смена лидера: Алькарас, Синнер, Рууд и Зверев – в полуфиналах "Ролан Гаррос"

После того, как снялся Джокович, в этом году на чемпионате Франции будет новый победитель. Букмекер Olimpbet дает расклады на принципиальные битвы за выход в финал.

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия). 7 июня, 17:30 (время Астаны)

В понедельник мировой рейтинг АТР ожидают новости, точнее – перестановки. Итальянский теннисист Янник Синнер, который сегодня занимает третье место, впервые в карьере поднимется на первую строчку. Нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович во вторник снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы мениска и теперь займет вторую строчку. Соответственно, испанец Карлос Алькарас опустится со второй позиции на третью.

К своему успеху в рейтинге Синнер может добавить первую в жизни победу на "Ролан Гаррос". Он защитил в Париже очки за прошлогодний полуфинал и пока что это является его лучшим достижением. Несомненно, его подстегивает то, что в этом году он впервые выиграл Australian Open, а взять подряд два турнира "Большого шлема" было бы очень круто.

Первые три круга во Франции Синнер прошел очень легко. Но последние два матча пришлось повозиться. В 1/8 итальянец лишь в четырех сетах обыграл топ-79 Корентена Муте (2:6, 6:3, 6:2, 6:1), а в четвертьфинале ему доставил проблемы топ-10 Григор Димитров (6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Алькарас тоже лишь один матч затянул до четырех сетов. Это произошло во втором круге, причем в игре с ноунеймом из второй сотни Йеспером Де Йонгом (6:3, 6:4, 2:6, 6:2). В четвертьфинале он оставил не у дел Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:3), 6:4). Карлитос также повторил свой лучший результат на "Ролан Гаррос", выйдя в 1/2.

На грунте Алькарас все-таки играет стабильнее оппонента, это его профильное покрытие, где он только продолжает совершенствоваться. Синнер же пока пытается адаптировать свои укороченные удары к глине.

Аналитики Olimpbet в этом полуфинале склоняются в сторону Алькараса – П1 – 1.61, П2 – 2.39. Предположим интересную борьбу и счет 3:2 с кэфом 5.6.

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Фото: Olimpbet

Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия). 7 июня, 20:30

Повторением прошлогоднего четвертьфинала является этот матч 1/2. Вопрос только в результате. В 2023-м Рууд разгромил Зверева на "Ролан Гаррос" в трех сетах. Но едва ли ему удастся повторить такой результат на этот раз.

Да, Рууд – один из немногих, кто может заставить Зверева бегать по корту. Кто-то даже считает 25-летнего норвежца одним из лучших грунтовиков Тура. Но вот титулов на крупных глиняных турнирах он не выигрывал. Тогда как на счету Зверева победы на четырех грунтовых "Мастерсах".

Перед "Ролан Гаррос" Александр выиграл "тысячник" в Риме и находится в прекрасной форме. Сейчас он является четвертой ракеткой мира, а Рууд – седьмой. В 1/4 немец выбил Алекса Де Минаура (6:4, 7:6 (7:5), 6:4), а норвежец в полуфинал вышел без борьбы, так как его оппонент Новак Джокович снялся из-за травмы. Зверев надежнее играет на подаче, тогда как Рууд тяжело достает сложные мячи и совершает невынужденные ошибки.

Эксперты Olimpbet в этой паре отдают предпочтение представителю Германии – П1 – 2.12, П2 – 1.79. Вероятно, что Рууд сможет забрать у Зверева один сет, и на такой исход предлагается коэффициент 4.6.

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